Rückwirkend zum 1.August 2014 werden die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Bad Salzuflen unter bestimmten Voraussetzungen erhöht.

Dies ist den Bescheiden an die Eltern zu entnehmen, die der Bürgermeister in der letzten Woche an die Eltern verschickt hat.

In mindestens einem Fall führte die Änderung zu einer Nachzahlungen im 4stelligen Bereich.

Ihr seid auch betroffen?

Dann meldet euch bei uns: dem KitaElternRat Bad Salzuflen (KERBS).

Gemeinsam mit betroffenen Eltern suchen wir nach Möglichkeiten diese familienunfreundliche politische Entscheidung anzugehen.

Je mehr sich melden, desto mehr Möglichkeiten bieten sich für jeden Einzelnen.

Ihr erreicht uns unter 0175 19 83 111 oder info@kitaelternrat-bs.de